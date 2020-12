BERLIN (dpa-AFX) - Der Anteil erneuerbarer Energien wie Ökostrom, Biosprit oder synthetische Kraftstoffe im Verkehr soll in den kommenden zehn Jahren kräftig steigen. Die Bundesregierung will ein Ziel von 28 Prozent für 2030 festlegen, wie Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth am Freitag mitteilte. Das entspreche 22 Prozent bei der sogenannten Treibhausgas-Minderungsquote, die derzeit bei sechs Prozent liegt. Darauf habe man sich in der Regierung geeinigt. Flasbarth sprach von einem "riesengroßen Fortschritt". Palmöl im Tank soll ab 2026 ganz tabu sein, besonders stark sollen Elektroautos und mit Hilfe von Strom hergestellte Kraftstoffe gefördert werden.

Für Kerosin im Flugverkehr kommt den Plänen zufolge eine Beimischungsquote für strombasiertes Kerosin ab 2026 von 0,5 Prozent, bis 2030 sollen es 2 Prozent sein. Teils sind die Ziele nun ehrgeiziger, als das Umweltministerium in einem ersten Entwurf vorgeschlagen hatte. Das liegt nach Flasbarths Darstellung unter anderem daran, dass die EU ihre Klimaschutz-Ziele erhöht und mit strengeren Vorgaben auch für den Verkehr zu rechnen ist./ted/DP/stw