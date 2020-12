New York und Flims, Schweiz (ots/PRNewswire) - Das Waldhaus Flims Wellness Resort ("Waldhaus Flims"), ein ikonisches Alpenresort in Flims, Schweiz, gab heute eine Partnerschaft mit Marriott International bekannt, um das Grand Hotel und die Villa Silvana in das vielfältige und dynamische Portfolio der Autograph Collection aufzunehmen, die sich für Werte wie Vision, Design und Handwerk einsetzt. Das Waldhaus Films Wellness Resort, Autograph Collection ist das erste Hotel des Portfolios in den Schweizer Alpen. Das Waldhaus Flims und die Autograph Collection luden am 10. Dezember zu einer feierlichen Eröffnung ein. Die Eigentumsverhältnisse und das Management des Waldhaus Flims bleiben unverändert.Ursprünglich als alpines Sommerkurhotel im Jahr 1877 gegründet, liegt Waldhaus Flims im Herzen der Schweizer Alpen, eine Stunde von Zürich und drei Stunden von Mailand und München entfernt. Der nächstgelegene Flughafen, Zürich, ist nur eineinhalb Autostunden entfernt. Das Waldhaus Flims Wellness Resort bietet 107 Zimmer, zahlreiche Tagungs- und Konferenzräume sowie den exquisit gestalteten Ballsaal Belle Époche, der bis zu 400 Personen Platz bietet. Das Waldhaus Flims liegt rund um den Waldhaus Park, dem größten Hotelpark der Schweiz mit weiten Wiesen, ruhigen Spazierwegen und Bergpanorama. Das Resort verfügt außerdem über vier Gault & Millau- und Michelin-ausgezeichnete Restaurants mit italienischer, libanesischer, thailändischer und anderer internationaler Gourmet-Küche sowie eine Whisky- und Zigarren-Bar, eine Gin-Spezialitäten-Bar und einen stimmungsvollen Weinkeller.Das Ganzjahresresort ist bestens geeignet für Outdoor Aktivitäten während jeder Jahreszeit vom Skifahren und Snowboarden bis hin zum Golfen, Wandern und Mountainbiken auf den malerischen Wegen der Umgebung - das Waldhaus Flims bietet für jeden etwas. Die Region beherbergt eine reiche Alpenlandschaft, darunter unberührte Seen wie den nahe gelegenen Caumasee, der für seine heilende Wirkung bekannt ist, sowie die Rheinschlucht und die Tektonikarena Sardona, ein UNESCO-Welterbe Das Resort bietet auch ein Fünf-Sterne-Spa, das mit einem modernen Fitnessbereich, mehreren verjüngenden Pools und Behandlungsräumen von Weltklasse ausgestattet ist, die zusammen die innovativsten Aspekte der Spa- und Wellness Kultur bieten.Mit der Unterstützung der Z Capital Group, LLC ("ZCG"), die die Immobilie im Dezember 2015 erwarb, hat das Waldhaus Flims eine umfassende Renovierung in Angriff genommen und sein Fünf-Sterne-Rating wiederhergestellt. Seit 2016 wurde im gesamten Resort modernste Technik implementiert, die Hauptlobby wurde umgestaltet und das renommierte Waldhaus Spa wurde modernisiert. Zusätzlich wurde jedes der vier Restaurants des Resorts sowie die Zimmer und Suiten im Grand Hotel und in der Villa Silvana renoviert, um ein moderneres Aussehen und Gefühl zu vermitteln."Mit einer reichen Tradition der Gastfreundschaft, die fast 150 Jahre zurückreicht, und einem ausgeprägten Verständnis dafür, was Luxus im 21. Jahrhundert bedeutet, bleibt das Waldhaus Flims das herausragende Hotel und Resort in der Alpenregion", sagte Burkhard Wolter, General Manager des Waldhaus Flims. "Wir sind ständig bestrebt, jedem unserer Gäste belebende, unvergessliche Erlebnisse von höchster Qualität zu bieten und sind begeistert, dass wir uns den Autograph Collection Hotels anschließen. Diese Partnerschaft ist ein Beweis für unser beeindruckendes Personal und unsere erstklassige Gastfreundschaft. Gemeinsam mit ZCG und Autograph Collection freuen wir uns darauf, unsere starke Dynamik weiter auszubauen. Während die Wintersaison voranschreitet und die Aktivitäten im Schneesport ihren Höhepunkt erreichen, freuen wir uns darauf, dieses ikonische Anwesen mit neuen und wiederkehrenden Gästen aus aller Welt zu teilen."James J. Zenni, Gründer, Präsident und Chief Executive Officer von ZCG, kommentierte: "Als wir uns mit dem Waldhaus Flims zusammenschlossen, wollten wir eine führende Adresse für Luxus in den Schweizer Alpen schaffen. Seitdem haben wir umfangreiche Renovierungsarbeiten durchgeführt und das Team deutlich vergrößert und das Waldhaus Flims in ein Weltklasse-Resort mit Fünf-Sterne-Annehmlichkeiten verwandelt. Diese Partnerschaft mit Autograph Collection Hotels ist ein spannender nächster Schritt auf dem Wachstumskurs des Waldhaus Flims und wird unsere Fähigkeit, den Besuchern ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten, weiter verbessern."Informationen zu Waldhaus FlimsDas Waldhaus Flims Alpine Grand Hotel & Spa ist ein historisches, alpines Resort in der Stadt Flims, etwa 140 Kilometer von Zürich entfernt, im Herzen der Schweizer Alpen. Das 1877 eröffnete Waldhaus Flims ist ein Beispiel für die gelungene Verbindung von Tradition und Innovation in der Kunst der Gastfreundschaft. Das Resort bietet eine Reihe von Winter- und Sommeraktivitäten wie Skifahren, Snowboarden, Golfen, Wandern und Mountainbiken. Das Waldhaus Flims verfügt über fast 150 Zimmer, bietet ein führendes Spa- und Wellnessprogramm mit Fitnesscenter und mehr als 13 Behandlungsräumen, renommierte Restaurants und Lounges und bietet den größten Veranstaltungsraum der Region.Im Jahr 2017 wurde das Waldhaus Flims bei den European Health and Spa Awards 2017 als Best Hotel Spa in Switzerland ausgezeichnet, sowie als eines der besten Schweizer Hochzeitshotels des Jahres 2017 beim Wedding Award Switzerland Event. Das Hotel wurde 2017 auch Mitglied der Leading Hotels of the World, Ltd., einer Organisation, die die weltweit besten, einzigartigen Luxushotels, Resorts und Spas repräsentiert, und ist Mitglied von Virtuoso, einem globalen Netzwerk der besten Luxusreisebüros. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.waldhaus-flims.ch/de oder besuchen Sie uns auf Instagram.Informationen zu ZCGZ Capital Group, LLC ("ZCG") ist eine führende, in Privatbesitz befindliche, globale Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von ca. 3,0 Mrd. US-Dollar, das sich auf ergänzende Private Equity- und Kreditgeschäfte verteilt. Die ZCG Principals sind seit über vierundzwanzig Jahren erfolgreich im Bereich Private Equity und Kredite tätig. Die Investoren von ZCG gehören zu den größten und anspruchsvollsten globalen institutionellen Anlegern, darunter Pensionsfonds, Stiftungen, Staatsfonds, Zentralbanken und Versicherungsgesellschaften. 