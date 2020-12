Mainz (ots) - Zauberhaftes Programm zur Weihnachtszeit: Im Kinder- und Jugendprogramm zeigt das ZDF am Donnerstag, 24. Dezember 2020, 11.25 Uhr, den neuen Animationsfilm "Die Schnecke und der Buckelwal". Weiter geht es mit dem Kinder- und Jugendprogramm am Sonntag, 27. Dezember 2020, 7.40 Uhr, mit dem Naturabenteuer "Ailos Reise" sowie der Märchenperle "Die Hexenprinzessin" um 13.20 Uhr. An Silvester, 11.25 Uhr, kommt der Spielfilm "Meine teuflisch gute Freundin".Ausführliche Infos, weitere Märchenfilme und Highlights wie der "Bibi Blocksberg"-Tag am ersten Weihnachtsfeiertag und die Astrid-Lindgren-Programme gibt es unter https://kurz.zdf.de/G0V/ und https://kurz.zdf.de/QqW/.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de)Fotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kinderweihnachtenPressemappen:"Weihnachten und Neujahr - Programmhighlights 2020/2021": https://kurz.zdf.de/G0V/"Weihnachtszeit für Kinder und Jugend 2020": https://kurz.zdf.de/QqW/ "ZDFtivi" in der ZDFmediathek: http://zdftivi.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4795262