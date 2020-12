Mainz (ots) - ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 52/20Samstag, 19.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Der Schatz im Wüstensand - Turkmenistans antikes ErbeTurkmenistan/Deutschland 20205.50 Tatort Pyramide - Grabräubern auf der SpurÄgypten 20176.35 ZDF-HistoryAlexander der Große - Der Superstar der AntikeDeutschland 2018(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:23.55 Die Wahrheit über den HolocaustDas JahrhundertverbrechenDeutschland 20190.40 Schindlers Liste - Eine wahre GeschichteDeutschland 20061.25 Verschleppt - Die Kinder des 20. JuliDeutschland 20182.10 Medizinische Experimente in AuschwitzClauberg und die Frauen von Block 10Deutschland 20192.55 Hitlers Sklaven - Die Geschichte der NS-ZwangsarbeiterAusbeutungDeutschland 20193.40 Hitlers Sklaven - Die Geschichte der NS-ZwangsarbeiterVernichtungDeutschland 20194.25 Hitlers Sklaven - Die Geschichte der NS-ZwangsarbeiterSühneDeutschland 2019Sonntag, 20.12.Beginnzeitkorrekturen:5.10 heute-show - Der Jahresrückblick5.55 Chemiewaffen - Europas Geschäft mit dem TodFrankreich 20186.40 ZDFzoomDie Sklaven der WeltmeereWie Seeleute schikaniert werdenDeutschland 20207.10 Pulverfass Jugoslawien - Balkan in FlammenDeutschland 20187.55 ZDF-HistoryDie UNESCO - Macht und OhnmachtDeutschland 20208.20 Lost Places - Geheime WeltenBlutiges ErbeDeutschland 20209.05 Lost Places - Geheime WeltenAmerican DreamDeutschland 20209.55 Lost Places - Geheime WeltenSowjetische SchattenDeutschland 202010.40 Lost Places - Geheime WeltenVerlorenes EmpireDeutschland 202011.25 ZDF-HistoryDer Untergang der SowjetunionDeutschland 201612.10 ZDF-HistoryPekinger Frühling '89Chinas Kampf um die FreiheitDeutschland 2019(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Montag, 21.12.Beginnzeitkorrekturen:5.15 ZDF-HistoryStalin - Der rote ZarDeutschland 20176.00 Albtraum Afghanistan - Todeskampf der SowjetunionFrankreich 20196.45 Body Language - Geheimnisvolle KörperspracheFrankreich 20187.25 Wunder der WissenschaftLebende Felsen und Tornados aus FlammenGroßbritannien 20158.15 Wunder der WissenschaftExplodierende Felsen und ein Zwilling im KopfGroßbritannien 20158.55 Wunder der WissenschaftFeuer-Wasserfall und leuchtende HaieGroßbritannien 20179.45 Wunder der WissenschaftEchte Drachen und BlutregenGroßbritannien 201710.30 Wunder der WissenschaftRollende Spinnen und Seestern-ZerstörerGroßbritannien 201711.15 Wunder der WissenschaftZornige Lemminge und sehende OhrenGroßbritannien 201512.00 Wunder der WissenschaftBizarre Wolkenlöcher und KillermäuseGroßbritannien 201712.45 Herzensbrecher und AbzockerInternet-Dating: Betrug statt LiebeAustralien 2019(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:23.10 Die Geheimnisse der RussenmafiaGewalt, Geschäft, GefängnisDeutschland 201923.55 Shisha - Das gefährliche Geschäft mit dem kalten RauchDeutschland 20200.40 heute journal1.10 Mysterien des WeltallsWie sehen Aliens aus?Mit Morgan FreemanUSA 20101.55 Mysterien des WeltallsSind wir alle Aliens?Mit Morgan FreemanUSA 20152.35 Aliens - Die Jagd nach dem ersten BeweisGroßbritannien 20163.20 Mysterien des WeltallsInvasion der AliensMit Morgan FreemanUSA 20104.05 Mysterien des WeltallsWie denken Außerirdische?Mit Morgan FreemanUSA 20134.50 Mysterien des WeltallsIst Schwerkraft eine Täuschung?Mit Morgan FreemanUSA 2014Dienstag, 22.12.Beginnzeitkorrekturen:6.40 Montezuma - Legendärer Herrscher der AztekenGroßbritannien 20097.25 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis der PyramidenstadtGroßbritannien 20168.10 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteMythos El DoradoGroßbritannien 20128.55 Time Scanners: Geheimnisse in 3DMachu PicchuGroßbritannien 20179.40 1491 - Amerika vor KolumbusDie ersten MenschenKanada 2017(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 ZDF-HistoryDie tödlichen Fehler der TitanicDeutschland 202022.25 ZDF-HistoryPersonenschützer - im Angesicht der GefahrDeutschland 202023.10 ZDF-HistoryDeutsche Reporter an der FrontDeutschland 201423.50 ZDF-HistoryMythos SöldnerDeutschland 20140.35 Der Preis des KriegesErster WeltkriegDeutschland 20201.20 Der Preis des KriegesZweiter WeltkriegDeutschland 20202.05 Der Preis des KriegesVietnamDeutschland 20202.50 Der Preis des KriegesAfghanistanDeutschland 20203.30 Der Preis des KriegesIrakDeutschland 20204.15 Der Preis des KriegesKampf gegen den TerrorDeutschland 2020Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4795255