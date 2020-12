In einem weiteren Mittelstandsanleihen-Barometer wird die 5,50%-Anleihe der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (WKN A2YN1M) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG weiterhin als "attraktiv (positiver Ausblick)" mit starken 4,5 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Aufgrund der frühzeitigen Positionierung zur Digitalisierung des Versicherungsgewerbes kann sich die JDC laut KFM-Analyse im aktuellen Covid-19 geprägten Geschäftsumfeld sehr gut behaupten. Der durch Übernahmen und Kooperationen eingeschlagene Wachstumspfad setze sich weiter fort und führe durch Synergieeffekte und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Geschäftsmodells zu einer überproportionalen Ergebnisausweitung. Daher sei die sehr gute Bewertung der JDC-Anleihe mit 4,5 Sternen weiterhin gerechtfertigt, so die KFM-Experten.

INFO: Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH ist ein Tochterunternehmen der im Segment Scale notierten JDC Group AG. Die Muttergesellschaft JDC Group AG ist in der Vermittlung von Finanzprodukten tätig, organisiert in einer digitalen Vermittlungs- und Abwicklungsplattform. Dazu hat sie ihr Geschäft in die zwei Segmente "Advisortech" (B2B2C) und "Advisory" (B2C) aufgeteilt. Die Emittentin Jung, DMS & Cie. Pool GmbH ist dem Segment "Advisortech" zuzuordnen

JDC-Anleihe 2019/24

