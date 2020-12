Nicht selten ist eine Krise zugleich der Ausgangspunkt für neue Entwicklungen, die den Status quo verbessern. Und so ist man geneigt, auch den Herausforderungen, die die Pandemie seit Beginn des Jahres an uns stellt, etwas Gutes abzugewinnen. Denn es zeigt sich, dass unsere Art, Wirtschaft zu denken, wichtige Aspekte vernachlässigt. Das zu korrigieren, wird eine Kernaufgabe für die Ökonomie in 2021. ...

