DJ GE will für 2,2 Mrd Dollar ausstehende Schuldtitel ablösen

Von Michael Dabaie

NEW YORK (Dow Jones)--General Electric will für rund 2,17 Milliarden Dollar ausstehende Schuldtitel von GE Capital im Rahmen einer Tenderofferte aufkaufen. Der US-Industriekonzern kündigte an, seine Verschuldung im laufenden Jahr einschließlich der bis zum Jahresende fälligen Schulden um 16,6 Milliarden Dollar zurückzuführen - davon entfallen 9,6 Milliarden Dollar auf GE Industrial und 7 Milliarden auf GE Capital.

Seit Anfang 2019 hat der Konzern damit seine Schuldenlast um 30 Milliarden Dollar reduziert.

GE erklärte, in der aktuell unsicheren wirtschaftlichen Situation werde eine hohe Liquidität beibehalten. Zugleich bleibe es bei der Selbstverpflichtung, den Verschuldungsgrad im Laufe der Zeit weiter zu senken.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2020 09:11 ET (14:11 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.