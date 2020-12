Volkswagen muss wegen einem Engpass bei Halbleitern die Fahrzeugproduktion weltweit bei der Kernmarke und mehreren Konzernmarken drosseln."Die massiv eingeschränkte Liefersituation bei Halbleitern sorgt herstellerübergreifend für erhebliche Störungen in der weltweiten Fahrzeug-Produktion", teilte der DAX-Konzern mit. VW müsse nun die Fertigung an einzelnen chinesischen, nordamerikanischen und europäischen Standorten im ersten Quartal 2021 an die Versorgungssituation anpassen."Betroffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...