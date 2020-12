NEW YORK (dpa-AFX) - Leichte Verluste haben die US-Aktienmärkte am Freitag im frühen Handel verbucht. Der Dow Jones Industrial stieg auf ein Rekordhoch bei 30 343 Punkten, rutsche aber rasch ab und drehte ins Minus. Zuletzt notierte der US-Leitindex 0,28 Prozent tiefer bei 30 219,61 Zählern. Damit deutet sich für diese Woche ein Dow-Gewinn von rund 0,6 Prozent an.

Auch der marktbreite S&P 500 erklomm am Freitag ein weiteres Rekordhoch und notierte zuletzt 0,31 Prozent im Minus bei 3710,98 Zählern. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es zunächst auch auf einen neuen Höchststand und danach abwärts. Zuletzt fiel der technologielastige Index um 0,10 Prozent auf 12 752,38 Punkte./edh/fba



US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711