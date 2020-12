DJ Merkel und Guterres für faire Verteilung des Corona-Impstoffs

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel und UN-Generalsekretär Antonio Guterres haben sich am Freitag für eine faire Verteilung des Corona-Impfstoffs in der Welt stark gemacht.

Merkel betonte nach einem Gespräch mit Guterres in Berlin, es gehe darum, die Pandemie "fair und gerecht" zu bekämpfen. "Dazu gehört, dass Impfstoffe, Medikamente und Diagnostika weltweit zugänglich sind und auch bezahlbar sind", so Merkel in einem von der Regierung verbreiteten Statement. Guterres hatte zuvor bereits das Thema in einer Rede im Bundestag anlässlich des 75. Jubiläums der Vereinten Nationen aufgegriffen. "Wir müssen zusammenarbeiten, sodass der Impfstoff ein Impfstoff für die Menschen ist, ein globales öffentliches Gut, verfügbar und bezahlbar für alle", sagte er nach dem Gespräch mit Merkel.

Er lobte die Bundeskanzlerin für ihr Vorgehen gegen die Covid-Pandemie.

Klimanotstand ausrufen

Beide haben nach Angaben der Bundesregierung auch über den Klimawandel gesprochen. Guterres rief zu stärkeren Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung auf, im eigenen Land als bei der Unterstützung von Entwicklungsnationen.

"Die Welt ist noch weit davon entfernt, die Klimaziele zu erreichen, und die Welt ist auf dem Weg zu einer Erwärmung um drei Grad. Wir müssen dringend handeln", sagte Guterres. "Ich appelliere an alle, einen Klimanotstand auszurufen, bis die Klimaneutralität, die Kohlenstoffneutralität erreicht ist."

Er lobte Merkel für ihren Einsatz in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in diesem Halbjahr, während der sich die Europäische Union (EU) auf einen "Green Deal" zum Umbau der Wirtschaft verständigt hat. Damit soll der Ausstoß von Kohlendioxid massiv reduziert und die Region bis 2050 klimaneutral gemacht werden. Auch lobte er Deutschland für den geplanten Kohleaustritt und Ausbau der erneuerbaren Energien.

Merkel betonte, dass die EU unter der deutschen Ratspräsidentschaft ein wichtiges Signal gesetzt habe mit dem Ziel, bis 2030 mindestens 55 Prozent CO2-Reduktion erreichen zu wollen. Auch versprach sie, dass Deutschland sich an der internationalen Klimafinanzierung weiter beteiligen werde.

