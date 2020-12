Wien - Österreich geht am 26. Dezember bis 24. Januar erneut in einen Lockdown. Das teilte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitagabend mit.



"Die Anstrengungen der letzten Wochen" hätten "Wirkung gezeigt", sagte Kurz. Dennoch seien die Ansteckungen weiter auf einem hohen Niveau. Deshalb gebe es ab dem 26. Dezember ganztägige Ausgangsbeschränkungen, es sei denn für die Ausübung des Berufs, Einkäufe oder Sport. Bis 17. Januar würden die Schulen im Distance Learning bleiben.



Am Wochenende vor dem 18. Januar sei es möglich, sich bei Massentests "freizutesten", also bei einem negativen Ergebnis wieder von den Lockdown-Maßnahmen befreit zu werden. Das sei die einzige Möglichkeit, Tourismus, Kultur und so weiter wieder zu öffnen, ohne zusätzliche Infektionen zu riskieren, sagte Österreichs Bundeskanzler.

