Das Direktorium der Banxico hielt den Tagesgeldsatz bei 4,25%, allerdings mit zwei Gegenstimmen für eine Senkung um 25 Basispunkte. Darüber hinaus deuten die Signale aus der Erklärung der Banxico hinsichtlich eines größeren Vertrauens in den MXN in Bezug auf die Inflation auf eine größere Flexibilität bei der geldpolitischen Lockerung hin, so die Ökonomen ...

