Google hat ein neues KI-Experiment veröffentlicht. Mittels Machine Learning hat Künstler David Li vier synthetische OpernsängerInnen erschaffen, die ihr per Maus steuern könnt. Was das neue Google-Experiment mit dem Namen Blob Opera leistet, weiß zu beeindrucken. Vier farbig animierte CGI-Charaktere können eingesetzt werden, um einen festlichen Song zum Besten zu geben, den ihr zudem per Maus noch selbst beeinflussen könnt. Blob Opera basiert auf den Stimmen des Tenors Christian Joel, des Bass-Sängers Frederick Tong, der Mezzo-Sopranistin Joanna Gamble and der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...