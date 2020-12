DGAP Stimmrechtsmitteilung: PIERER Mobility AG

PIERER Mobility AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs 2 BörseG 2018 mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



18.12.2020 / 19:21

Wien, 18. Dezember 2020 - Veröffentlichung gemäß § 135 Abs 2 BörseG 2018 PIERER Mobility AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs 2 BörseG 2018 1. Emittent PIERER Mobility AG, Edisonstraße 1, 4600 Wels, Österreich 2. Grund der Mitteilung Sonstiges 3. Meldepflichtige Person Name: Stefan Pierer 4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt PTW Holding AG 5. Datum der Schwellenberührung 18.12.2020 6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person % der Stimmrechte,

die zu Aktien

gehören (7.a) % der Stimmrechte,

die die Finanz-/sonstigen

Instrumente

repräsentieren

(7.b.1 + 7.b.2) Gesamt in % (7.a + 7.b) Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittentenv Situation am Tag der Schwellenberührung 65,47 % 0,00 % 65,47 % 22 538 674 Situation bei vorheriger Meldung (wenn anwendbar) 62,98 % 0,00 % 62,98 % 7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle 7.a. Stimmrechte die zu Aktien gehören Anzahl der Stimmrechte (absolut) Anzahl der Stimmrechte (in %) ISIN direkt (§ 130 BörseG 2018) Indirekt (§ 133 BörseG 2018) direkt (§ 130 BörseG 2018) indirekt (§ 133 BörseG 2018 AT0000KTMI02 0 14 755 603 0,00 % 65,47 % Total: 14 755 603 65,47 % 7.b.1 Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 Art des

Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte (absolut) Stimmrechte (in %) Gesamt: 7.b.2 Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des

Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte (absolut) Stimmrechte (in %) Gesamt: 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person [Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:] Ziffer Name Direkt

kontrolliert

durch Ziffer Direkt gehaltene

Stimmrechte in

Aktien (%) Direkt gehaltene

Finanz-

/sonstige

Instrumente (%) Gesamt (%) 1 Stefan Pierer 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2 Pierer Konzerngesellschaft mbH 1 3,33 % 3,33 % 3 Pierer Industrie AG 2 2,14 % 2,14 % 4 PTW Holding AG 3 60,00 % 60,00 % 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht



Datum der Hauptversammlung: N/A 10. Sonstige Anmerkungen Die Pierer Industrie AG hat im Rahmen einer Sacheinlage insgesamt 13.523.205 Aktien der PIERER Mobility AG in ihrer 100-prozentige Tochtergesellschaft PTW Holding AG am 18.12.2020 eingebracht. Die Einbringung erfolgte daher ohne Gegenleistung gemäß § 19 Abs. 2 Z 5 UmgrStG. Die Einbringung stellt gesellschaftsrechtlich eine Sacheinlage in Form eines Gesellschafterzuschusses dar. Im Rahmen dieser Transaktion hat die PTW Holding AG somit 13.523.205 Aktien der PIERER Mobility AG erworben. Aussender: PIERER Mobility AG

