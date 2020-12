Der US Dollar Index (DXY) hat seit seinen Höchstständen Mitte März überproportionale +12% verloren, der stärkste Rückgang in einem Neunmonatszeitraum seit 2011. Die Ökonomen von Westpac gehen davon aus, dass sich die USD-Baisse im Jahr 2021 fortsetzen wird und prognostizieren, dass der DXY im ersten Quartal 2021 in Richtung 88 fallen wird. Wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...