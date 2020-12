Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) gab heute eine mehrjährige Vertriebsvereinbarung über Alpha-Prime-Sensoren mit Motional, einem weltweit führenden Unternehmen für fahrerlose Technologien, bekannt. Velodyne wird der exklusive Lieferant von Lidar-Sensoren mit großer Reichweite und Rundumsicht für die fahrerlosen Fahrzeuge nach SAE-Level 4 von Motional sein.

