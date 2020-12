Berlin - Am 13. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Union Berlin im Heimspiel gegen Borussia Dortmund mit 2:1 gewonnen. Es entwickelte sich von Beginn an eine ausgeglichene Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten.



In der zehnten Minute scheiterte Sancho am klasse reagierenden Luthe. In der 17. Minute hatte Awoniyi die große Möglichkeit frei vor Bürki, der Schweizer Keeper parierte aber mit dem Fuß und verhinderte die Union-Führung. Es ging hin und her. In der 45. Minute verpasste Youssoufa Moukoko haarscharf den BVB-Treffer, als er frei vor dem Kasten nur den rechten Pfosten traf.



Es ging leistungsgerecht unentschieden in die Kabinen. In der 57. Minute gelang den Gastgebern die Führung, als Prömel eine Ecke auf den Kopf von Awoniyi verlängerte und der Nigerianer aus kurzer Entfernung Bürki tunnelte. Die Antwort des BVB folgte prompt: in der 60. Minute steckte Guerreiro im richtigen Moment für Moukoko durch und dieser bezwang den Berliner Torwart diesmal mit einem wuchtigen Abschluss. Der Angreifer ist somit im Alter von 16 Jahren und 28 Tagen der jüngste Torschütze der Bundesliga-Geschichte vor Leverkusens Florian Wirtz.



Davon ließen sich die Eisernen aber nicht beeindrucken und gingen in der 78. Minute erneut nach einer Ecke in Führung, als Teuchert den völlig freistehenden Friedrich bediente und der Verteidiger ins linke Eck über den Innenpfosten einköpfte. Die Schwarz-Gelben drängten danach auf den Ausgleich, hatten dieses mal aber keinen Erfolg mehr. Mit dem letztlich nicht unverdienten Heimsieg klettert Union in der Tabelle vorerst auf den fünften Rang, Dortmund verpasst es den Anschluss an die Spitze zu verkürzen und bleibt Vierter.

