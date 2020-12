Rizhao, China (ots/PRNewswire) - Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung Rizhao gab bekannt, dass Rizhao auf der kürzlich stattgefundenen 2020 China Sports Culture Expo & China Sports Tourism Expo erneut in die Liste der Gewinner der China Sports Tourism Boutique Destination Awards aufgenommen wurde und die Küsten-Rad- und Wanderroute entlang der Sunshine Coast Green Lane zur China Sports Tourism Boutique Route ernannt wurde.Ein wichtiges städtisches Bauprojekt in Rizhao City im Jahr 2020, die Sunshine Coast Green Lane, beginnt am Lighthouse Square im Süden und erstreckt sich über eine Länge von etwa 28 Kilometern bis zum Südufer des Liangcheng-Flusses im Norden. Am 1. Juli wurde sie für die Öffentlichkeit freigegeben. Beim Bau der Green Lane wurde der natürlichen Umgebung und der Ökologie Vorrang eingeräumt. Konkret wurden exponierte Orte und beschädigte Küstenstellen wiederhergestellt sowie 27.000 Bäume und 280.000 Sträucher im Rahmen eines "Greener Land"-Projekts angepflanzt. Dadurch wurde die Grünfläche um weitere 490.000 Quadratmeter erweitert.Die Mauern entlang aller Küstenbereiche sind nun entfernt worden, ebenso wie die unansehnlichen veralteten Einrichtungen und illegalen Bauten, so dass die Green Lane jetzt durchgehend verläuft und freie Sicht auf die Landschaft bietet. Die Wanpingkou Scenic Area und der Rizhao Coastal National Forest Park sind geöffnet und der Eintritt ist kostenlos. Über 19 Verbindungskanäle verbindet die Green Lane städtische Straßen, touristische Attraktionen und landschaftlich reizvolle Orte, Plätze und Grünflächen, touristische Städte und andere bestehende Einrichtungen. Darüber hinaus wurden Aussichtsplattformen gebaut und Erholungsplätze für Touristen eingerichtet sowie sechs schwimmende Brücken und ein 1.776 Meter langer Durchlass geschaffen. Dadurch ist ein Umfeld entstanden, das reichhaltige und vielfältige Erfahrungen bietet - wie ein Spaziergang an der frischen Luft in einer malerischen Landschaft. Die Green Lane hat ein einheitliches Kennzeichnungssystem und ihre Serviceeinrichtungen sind wissenschaftlich aufgebaut. Es wurde ein dreistufiges Servicesystem implementiert, bestehend aus integrierten Servicestationen, allgemeinen Servicestationen und Servicepunkten. Dadurch wird die Lieferung eines Qualitätsservices sichergestellt.Die Green Lane in der Nähe der Sunshine Coast ist die neue Visitenkarte von Rizhao. Sie verbindet perfekt Freizeit und Fitness mit ökologischen Erfahrungen und bietet einen neuen Ausgangspunkt für Rizhao, um den Schutz seiner Küstenzone zu stärken, eine großartige Stadt aufzubauen und eine hochwertige wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern.Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=380722Bildunterschrift: Die Green Lane in der Nähe der Sunshine Coast, Stadt RizhaoLink: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=380725Bildunterschrift: Fahrradfahrer und Spaziergänger auf der Sunshine Coast Green Lane.Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=380728Bildunterschrift: Auf der Green Lane findet ein Radrennen statt.Pressekontakt:Frau ZhangTel.: +86-10-63074558Original-Content von: The Publicity Department of Rizhao Municipality, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151471/4795453