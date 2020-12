Diese Woche begann mit Unsicherheit: Würde sich die Abkühlung von Freitag letzter Woche fortsetzen oder geht es doch noch in Richtung Jahresendrally. Und es scheint noch gute Tage für Aktionäre dieses Jahr zu geben. Am letzten Wochenende gab es einiges an positiven Signalen, die sich dann in einer Woche der Kursgewinne niederschlugen - MDAX auf Rekordhoch, der DAX zwar knapp unterhalb des Allzeithochs gescheitert, aber dennoch mit kräftigen Kursgewinnen. Selbst der Hexensabbat diesen Freitag könnte nur eine kurze technische Verschnaufpause vor neuen Hochs sein. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...