SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) wird Weihnachten "im ganz kleinen Kreis" feiern: In seinem Heimatort Neunkirchen-Münchwies mit seiner Frau Tanja und den Zwillingen Lena und Paul (2). "Wir werden an diesem Weihnachtsfest nicht wie gewohnt mit anderen Familienangehörigen zusammenkommen", sagte Hans der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. "Mir ist es ein Anliegen, meine Familie zu schützen." Schließlich steht zum Jahreswechsel Nachwuchs ins Haus: "Darauf freuen wir uns alle in diesen Tagen am meisten", sagte Hans. Ob es ein Mädchen oder eine Junge sei, werde noch nicht verraten. Anfang Oktober 2018 hatte das Ehepaar Hans die Zwillinge bekommen. Hans (42) ist seit März 2018 Ministerpräsident des Saarlandes und seit Oktober 2018 Vorsitzender der CDU Saar./rtt/DP/zb