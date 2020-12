Was war das für eine Woche für den amerikanischen Brennstoffzellenhersteller Plug Power! Die Aktie wurde regelrecht nach oben katapultiert und markierte dabei gleich mehrere Allzeithochs nacheinander. Nach einem beeindruckenden Donnerstag mit einem Plus von 7,4 Prozent ging es zum Wochenausklang weitere 3,5 Prozent nach oben. Damit kostet Plug Power mittlerweile über 31,50 US-Dollar - so viel wie noch nie. Und das könnte erst der Anfang ...

