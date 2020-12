Da hat es bei BioNTech am Freitag nochmal ordentlich gescheppert! Die Aktie geht tief in den Keller und muss heftige Verluste verkraften. Die Anlegerstimmung bei dieser Aktie ist am Tiefpunkt angelangt und BioNTech sollte endlich wieder ordentlich liefern, um die Anleger wieder auf seine Seite zu bekommen. BioNTech hat so ein riesiges Potenzial, ist aber nicht in der Lage es abzurufen!

