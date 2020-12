Deutschland und KI? Da ist noch mehr möglich, sagen Experten. Know-how und Startups sind vorhanden, aber es fehlt an Risikobereitschaft vieler Unternehmer. Werden die Milliarden aus dem Konjunkturprogramm etwas daran ändern? Mit "Wumms" gegen die Corona-Krise - so hat es Finanzminister Olaf Scholz versprochen - und die finanzielle "Bazooka" soll auch den IT-Standort Deutschland nach vorne katapultieren. Von drei auf fünf Milliarden Euro hat die Bundesregierung mit dem im Juni verabschiedeten Konjunkturpaket die Förderung für künstliche Intelligenz (KI) erhöht. Für Forscher, Startups und etablierte Unternehmen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...