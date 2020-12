Berlin - Altbundespräsident Joachim Gauck schaut mit Optimismus ins neue Jahr. "Die große Mehrheit verhält sich in dieser von Unsicherheit geprägten Zeit sehr besonnen", sagte er der "Welt am Sonntag".



Der Rückhalt für die Regierung würde auch nicht geringer werden. Mit Blick auf die AfD sagte Gauck: "Bemerkenswert ist, dass die Partei, die besonders intensiv mit unserem System hadert, keinen Honig aus ihren Attacken saugen kann." Er mahnte grundsätzlich zu einem gelasseneren Umgang mit der AfD. "Es gibt eine Reihe von Themen, mit denen man sehr rational gegen die AfD argumentieren kann. Wir brauchen nicht immer gleich die moralische Verdammnis."



Die Wirkung solcher Moralisierungen in der Debatte sei stark. "Nur: Sie nutzt sich ab. Deswegen bin ich darüber besorgt, dass oftmals eine moralische Voreiligkeit die notwendigen Klärungen in der Sache erschwert."

