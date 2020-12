Nahrungsmittel sind alles andere als langweilig. Innovative Startups und aufgeklärte Verbraucher krempeln die Lebensmittelbranche um und sorgen auch bei etablierten Unternehmen für Neuerungen. Über Jahre galt an der Börse der Leitspruch "Gegessen und getrunken wird immer". Das stimmt zwar auch weiterhin, doch ist der Markt für Nahrungsmittel in Bewegung gekommen. Konnten sich Nestle, Danone oder Kraft Heinz vor einigen Jahren noch sicher sein, dass Konsumenten zugreifen, so ist das heute anders. Wie die Untersuchung "Ernährungsangebote auf dem Schulgelände und die Rolle des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...