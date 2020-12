Anders als in früheren Jahren jagen die Sparer in den letzten Tagen vor Weihnachten in den Innenstädten nicht nach Geschenken, sondern sitzen mehrheitlich im Corona-Lockdown zuhause. Die Präsente fürs Fest sollten bald per Post eintrudeln. Nun widmen sich viele Sparer der Börse. Und da soll es nach MDAX, Dow und S&P 500 endlich auch beim DAX einen neuen Rekord geben. Der Wochenausblick. Die Spannung unter den Anlegern ist hoch. Schließlich geht es um die Frage, ob die jüngste Börsenrallye nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...