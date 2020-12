Das Weihnachtsfest stimulierte den DAX und brachte ihn im Vorfeld bis auf 20 Punkte an sein Allzeithoch. Damit ist die Rally aus November fortgesetzt und wir streben hier neuen Rekorden entgegen. Bereits in den drei verb Sehen wir eine Weihnachtswoche im DAX mit Allzeithoch-Bescherung? Bis auf 20 Punkte näherte sich der Index dieser Marke schon an. Während an der Wall Street neue Rekorde aufgestellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...