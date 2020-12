Bern (awp/sda) - In einer repräsentativen Umfrage haben 35 Prozent angegeben, sie wollten sich so schnell wie möglich gegen das Coronavirus impfen lassen. 57 Prozent sagten dagegen, sie würden sich nicht oder eher nicht impfen lassen. Dies teilte das Meinungsforschungsinstitut Marketagent.com Schweiz am Sonntag mit. Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...