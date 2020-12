Alfen hat die Direktbezahllösung Giro-e in seine Ladesysteme integriert. Der Berliner Ladedienstleister Parkstrom, der maßgeblich an der Implementierung des von der GLS-Bank entwickelten Giro-e in Deutschland beteiligt war, unterstützt Alfen als Vertriebspartner auf dem deutschen Markt. Mittels Giro-e können Benutzer eine Ladesitzung direkt mit ihrer Debitkarte bezahlen. Dazu muss die Karte lediglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...