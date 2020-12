DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/19. und 20. Dezember 2020

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

FDA erteilt Notfallzulassung für Corona-Impfstoff von Moderna

In den USA kann ein weiterer Covid-19-Impfstoff an den Start gehen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat eine Notfallzulassung für den Impfstoff des Pharmakonzerns Moderna erteilte. Das Mittel kann damit bereits an diesem Wochenende verteilt werden. Damit ist der Impfstoff der zweite Covid-19-Impfstoffkandidat, der eine Notfallzulassung erhalten hat, nachdem die FDA letzte Woche grünes Licht für einen Impfstoff von Pfizer Inc und der Mainzer Biontech gegeben hat.

Abschlagszahlungen für Dezemberhilfen sollen ab Anfang Januar ausbezahlt werden

Die Abschlagszahlungen für die Dezemberhilfen an von Corona-bedingten Schließungen betroffene Betriebe sollen ab Anfang Januar ausbezahlt werden. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Samstag in Berlin mit. Auch erste Abschlagszahlungen für die sogenannte Überbrückungshilfe III sollen demnach im Laufe des Januar fließen. Die Abschläge haben eine maximale Höhe von 50.000 Euro pro Unternehmen, für Soloselbstständige sind es bis zu 5.000 Euro.

Schweiz erteilt Zulassung für Biontech-Pfizer-Impfstoff

Wenige Tage vor der erwarteten Zulassung in der EU hat die Schweiz grünes Licht für den Corona-Impfstoff der Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer gegeben. Die Zulassungsbehörde Swissmedic erklärte am Samstag, sie sei nach "sorgfältiger Abwägung von Nutzen und Risiken" zu dem Schluss gekommen, dass der Impfstoff sicher sei.

Bahn-Beauftragter der Regierung rechnet mit schlechtestem Kostenszenario

Die Kosten der Corona-Krise werden für die Deutsche Bahn auf das schlechteste Szenario hinauslaufen. Im besten Fall koste Corona die Deutsche Bahn etwa 8 Milliarden Euro, im schlimmsten Fall 13 bis 14 Milliarden Euro, erklärte der Bahn-Beauftragte der Bundesregierung Enak Ferlemann gegenüber der Welt.

Bundesregierung kauft 30 Millionen zusätzliche Biontech-Impfdosen

Die Zahl der Impfdosen für Deutschland ist nach einem Bericht von Bild am Sonntag (BamS) höher als gedacht. Laut Bundesgesundheitsministerium hat sich Deutschland noch einmal 30 Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs auf nationaler Ebene gesichert. Dazu kommen 55,8 Millionen Biontech-Dosen, die über den EU-Schlüssel an Deutschland gehen.

Nike hebt Umsatz-Ausblick für laufendes Geschäftsjahr an

Nike hat die Umsatz-Ziel für das laufende Geschäftsjahr nach Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal angehoben. Der Sportartikelhersteller geht nun davon aus, dass die Erlöse in etwa zwischen 13 und 15 Prozent (low-teens) zulegen werden. Bislang hat das Unternehmen einen Anstieg der Erlöse im höheren einstelligen bzw niedrigen zweistelligen Bereich erwartet.

US-Banken wollen Aktienrückkäufe nach Stresstest wieder aufnehmen

Nach der Lockerung des Ausschüttungsverbots durch die US-Notenbank haben einige US-Banken angekündigt, ihre Aktienrückkäufe wieder aufzunehmen. JP Morgan hat ein neues 30 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. Mit den Käufen soll im ersten Quartal begonnen werden. Auch Goldman Sachs hat Aktienrückkäufe für das erste Quartal angekündigt, während die Citigroup lediglich die Wiederaufnahme von Aktienrückkäufen verkündete, ohne einen genauen Zeitpunkt zu nennen.

Deutsche Europshop will zu Dividendenzahlungen zurückkehren

Die Deutsche Euroshop will Dividendenzahlungen grundsätzlich wieder aufnehmen. Entscheidend für die Wiederaufnahme der Ausschüttung seien die Funds from Operations, kurz FFO, die "absehbar stabil" sein sollten.

Handel zieht eine negative Bilanz der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung

Der Handel zieht eine negative Bilanz der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung. "Insgesamt konnte die Steuersenkung nichts gegen die negativen Effekte der Pandemie auf den Konsum ausrichten und hatte bisher nur eine marginale Wirkung", sagte Stefan Genth, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE) der Welt am Sonntag. Für die meisten Unternehmen sei der Aufwand deutlich höher gewesen als der Nutzen.

