HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu neuer Virus-Variante:

"Das, was Wissenschaftler aus Großbritannien berichten, ist ohne Zweifel Angst einflößend. Eine neu entdeckte Virusvariante ist bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Deshalb ist es richtig, wenn die britische Regierung in der Hauptstadt London und weiten Teilen Südostenglands auf einen harten Shutdown setzt. Wie andere Länder wird sich Deutschland in dieser Corona-Krise immer wieder auch mit der Frage von Landeverboten und Einreiseverboten auseinander setzen müssen. Vieles muss schneller entschieden werden, als es in der Demokratie wünschenswert ist. Das ist so unerfreulich wie unvermeidlich."/be/DP/nas