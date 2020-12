DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 21. Dezember

=== 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Dezember (Vorabschätzung) PROGNOSE: -18,2 zuvor: -17,6 *** - EU/Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), Beratungen (per Videokonferenz) über Zulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech SE/Pfizer Inc - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: MDAX + NEUAUFNAHME - Siemens Energy + HERAUSNAHME - Grenke SDAX + NEUAUFNAHME - Elringklinger - Flatexdegiro - Grenke - Hensoldt - Home24 - Verbio - Westwing + HERAUSNAHME - DMG Mori - Dr. Hönle - Leoni - Secunet Security - Tele Columbus - Washtec - Wüstenrot & Württembergische STOXX-600 + NEUAUFNAHME - Allegro.eu (Polen) - Countryside Properties (Großbritannien) - Nordic Entertainment (Schweden) - Sagax 'B' (Schweden) - Scatec (Norwegen) - Siltronic (Deutschland) - THG Holdings (Großbritannien) - Tui (Großbritannien) + HERAUSNAHME - Cancom (Deutschland) - Centamin (Großbritannien) - H. Lundbeck (Dänemark) - LPP (Polen) - Moneysupermarket.com GB (Großbritannien) - Network International Holdings (Großbritannien) - Signature Aviation (Großbritannien) - TP ICAP (Großbritannien) S&P-500 + NEUAUFNAHME - Tesla ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2020 00:06 ET (05:06 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.