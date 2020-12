Im Gegensatz zum Aktienmarkt kennt der Bitcoin auch am Wochenenden keine Pause - und hat am Sonntagabend oberhalb von 24.000 Dollar neue Höchststände erreicht. Der aktuelle Bullrun der digitalen Leitwährung treibt ganz offensichtlich auch Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk um.Das lässt sich zumindest aus einem Meme schließen, das Musk am Sonntag bei Twitter gepostet hat - zwar kommentarlos, doch das Bild sagt alles: Angesichts des deutlichen Kurssteigerungen fällt es ihm offenbar schwer, dem Bitcoin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...