TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Im Umfeld diverser neuer Entwicklungen zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und in Australien am Montag im Handelsverlauf überwiegend knapp behauptet, wobei anfangs etwas größere Verluste wieder aufgeholt wurden. Positiv wirkt, dass in den USA offenbar eine Einigung auf ein 900 Milliarden Dollar schweres Stimuluspaket nun gefunden ist und die letzte Abstimmung im Kongress darüber am Montag stattfinden soll.

Negative Impulse kommen zum einen davon, dass die letzte Frist für eine Einigung in den Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien ergebnislos verstrichen ist. Allerdings soll nun doch weiter verhandelt werden. Aus britischen Regierungskreisen verlautete am Sonntagabend, die Verhandlungen seien weiter "schwierig" und es gebe noch "erhebliche Unstimmigkeiten".

Die Zeit für eine Einigung sollte nach dem Willen des EU-Parlaments eigentlich in der Nacht zum Montag ablaufen. Sonst bleibt aus Sicht des Parlaments nicht genug Zeit, um den Text zu prüfen und für ein Inkrafttreten am 1. Januar zu ratifizieren. Sollte in den kommenden Tagen doch noch eine Einigung zustande kommen, könnte sie allerdings auch vorläufig in Kraft treten und erst nachträglich vom EU-Parlament ratifiziert werden.

Zum anderen sorgt die Corona-Pandemie für neue beängstigende Schlagzeilen, nachdem zunächst in Großbritannien eine Mutation des Virus aufgetreten ist, die noch ansteckender ist und die Politikern zufolge außer Kontrolle geraten ist. Mittlerweile soll die Mutation auch in Italien bereits aufgetreten sein. Am Devisenmarkt knickt das Pfund darauf ein und verbilligt sich von 1,3498 auf 1,3356 Dollar.

Zugleich werden aus Ländern wie Südkorea weiter Rekordzahlen bei den Corona-Neuinfizierten gemeldet und in Australien hat die Regierung schärfere Regeln verhängt, um einen neuerlichen Ausbruch in Sydney wieder einzudämmen.

In Tokio liegt der Nikkei-Index 0,4 Prozent zurück bei 26.660 Punkten, der Kospi in Seoul gibt nur minimal nach und auch in Hongkong fällt das Minus klein aus. Schanghai liegt sogar ein halbes Prozent im Plus, während in Sydney der Handel mit einer knapp behaupteten Tendenz bereits beendet ist.

Unter den Einzelwerten geht es in Tokio für Sumitomo Electric Industries um 3,4 Prozent nach oben, befeuert von einem Bericht über die Ausweitung der Produktion für optische Kabel. Olympus können sich gut behaupten nach einer Meldung über eine freiwillige Abfindung für 950 Vollzeitbeschäftigte. Demnach will der Medizintechnikausrüster die Kosten dafür im letzten Quartal des im März endenden Fiskaljahres verbuchen.

SMIC auf Schwarzer US-Liste

In Hongkong steht das Papier des Halbleiterunternehmens SMIC unter Druck und verliert 3,0 Prozent. Das Unternehmen sei auf eine schwarze Liste der USA gesetzt worden mit Unternehmen, die mit dem chinesischen Militär zusammenarbeiteten, bemerken Marktteilnehmer dazu.

Am Ölmarkt stehen die Preise stark unter Druck, sie verbilligen sich um rund 3 Prozent. Ein Gewinner der Nachrichtenlage ist das Gold, das von seinem Ruf als sicherer Hafen profitiert und 1 Prozent zulegt auf 1.902 Dollar je Feinunze.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.669,90 -0,08% -0,21% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.693,74 -0,26% +12,84% 07:00 Kospi (Seoul) 2.771,80 -0,01% +26,12% 07:00 Schanghai-Comp. 3.411,83 +0,50% +11,86% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.474,73 -0,09% -6,29% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.851,81 +0,10% -11,60% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.646,38 -0,37% +4,01% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.50 Uhr % YTD EUR/USD 1,2187 -0,4% 1,2231 1,1549 +8,7% EUR/JPY 126,11 -0,3% 126,45 124,54 +3,4% EUR/GBP 0,9126 +0,2% 0,9104 0,9044 +7,8% GBP/USD 1,3355 -0,5% 1,3428 1,2771 +0,8% USD/JPY 103,47 +0,1% 103,40 107,85 -4,8% USD/KRW 1099,52 +0,6% 1099,52 1119,38 -4,8% USD/CNY 6,5377 +0,1% 6,5377 6,7889 -6,1% USD/CNH 6,5381 +0,2% 6,5227 6,7943 -6,1% USD/HKD 7,7528 +0,0% 7,7525 7,8385 -0,5% AUD/USD 0,7564 -0,5% 0,7603 0,7178 +7,9% NZD/USD 0,7091 -0,4% 0,7123 0,6785 +5,4% Bitcoin BTC/USD 23.850,75 +1,4% 23.515,25 3.811,00 +230,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,68 49,10 -2,9% -1,42 -14,9% Brent/ICE 50,69 52,26 -3,0% -1,57 -16,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.901,64 1.882,40 +1,0% +19,24 +25,3% Silber (Spot) 27,00 25,78 +4,7% +1,22 +51,2% Platin (Spot) 1.049,05 1.038,10 +1,1% +10,95 +8,7% Kupfer-Future 3,59 3,63 -1,1% -0,04 +27,1%

