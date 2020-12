K+S kommt beim Schuldenabbau weiter voran. So sollen die Entsorgungsaktivitäten des Düngerkonzerns mit jenen der Remondis-Tochter Remex in einem Gemeinschaftsunternehmen namens Reks GmbH gebündelt werden.Beide Partner sollen an Reks dann mit jeweils 50 Prozent beteiligt sein. Die Transaktion werde zu einem nennenswerten Buchgewinn sowie zu einem Barmittelzufluss von rund 90 Millionen Euro vor Steuern führen, hieß es von K+S. Der Abschluss wird für den Sommer 2021 erwartet. Der K+S-Konzern arbeitet ...

