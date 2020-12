"Ich denke, dass die europäische Stärke darin liegt, an der Schnittstelle von neuer Technologie und traditioneller Industrie global eine führende Rolle einzunehmen."Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Huwiler, Sie haben im Januar die Geschäftsleitung von Accenture Schweiz übernommen. Wie hat die gleichzeitig einsetzende Coronakrise Ihre Strategie beeinflusst, wie hat sich das Jahr bis anhin entwickelt für Accenture? Marco Huwiler: Das war natürlich ein etwas «anderer» Start in meine neue Rolle, als ich es mir vorgestellt habe. Mein erster Gedanke in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...