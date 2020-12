Der amerikanische Finanzdienstleister Principal Financial Group Inc. (ISIN: US74251V1026, NASDAQ: PFG) zahlt am heutigen Montag eine Dividende von 56 US-Dollar aus. Record date war der 2. Dezember 2020. Auf das Jahr hochgerechnet kommen 2,24 US-Dollar zur Ausschüttung. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 47,95 US-Dollar (Stand: 18. Dezember 2020) bei 4,67 Prozent. Die Principal Financial Group mit Sitz ...

