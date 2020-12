In den Programmen YOSEMITE und RHINE wurde der Wirkstoff zur Behandlung von Patienten mit einem sogeannten diabetischem Makulaödem (DME) eingesetzt, wie Roche am Montag mitteilte.Ein solches entsteht, wenn sich in der Netzhautmitte Flüssigkeit ansammelt. Durch die angestaute Flüssigkeit verdickt sich die Netzhautmitte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...