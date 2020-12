Die amerikanische Bekleidungsfirma VF Corporation (ISIN: US9182041080, NYSE: VFC) zahlt am heutigen Montag eine Quartalsdividende von 0,49 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus. Record day war der 10. Dezember 2020. Gegenüber dem Vorquartal (48 US-Cents) ist dies eine Anhebung um 1 Cent bzw. knapp zwei Prozent. Nach Firmenangaben ist dies die 48. jährliche Anhebung in Folge. Auf das Jahr ...

