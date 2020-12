DGAP-Ad-hoc: DO & CO Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vertrag/Expansion

DO & CO Aktiengesellschaft:



21.12.2020 / 08:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DO & CO ist stolz darauf, seine allererste Zusammenarbeit mit Delta Air Lines bekannt zu geben. Ab dem 16. März 2021 wird DO & CO für die nächsten 10 Jahre der Hub Caterer in Detroit (DTW) sein und alle Kurz- und Langstreckenflügen becatern. Detroit ist einer der größten Hubs von Delta Air Lines in den USA, mit mehr als 400 Abflügen pro Tag in 2019. Dieser neue Vertragsabschluss ist ein bedeutender Schritt für DO & CO bei der Umsetzung seiner US-Expansionspläne.





Kontakt:

Mag. Maximilian Nausch

Group Legal Department Kontakt:Mag. Maximilian NauschGroup Legal Department 21.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de