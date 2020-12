Wiesbaden (ots) - Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 3. Quartal 2020:+1,8 % zum Vorjahresquartal+0,2 % zum VorquartalDie Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland lagen im 3. Quartal 2020 um 1,8 % höher als im 3. Quartal 2019. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Veränderungen gegenüber dem 2. Quartal 2020 mit einem Anstieg von durchschnittlich 0,2 % eher gering aus.Im Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei stiegen die Erzeugerpreise im 3. Quartal 2020 im Vergleich zum 3. Quartal 2019 mit 2,5 % am stärkstenIm Bereich der Luftfahrt sind die Auswirkungen der Corona-Krise mit einem Preisanstieg von 6,6 % gegenüber dem 3. Quartal 2019 weiterhin zu spüren. Nachdem die Preise im zweiten Quartal infolge der weltweiten Einschränkungen durch die Pandemie sehr stark angestiegen sind (13,5 % gegenüber dem 2. Quartal 2019), haben sie sich aktuell mit einem Rückgang um 4,0 % gegenüber dem Vorquartal wieder etwas erholt. Dies ist vor allem auf die höhere Flugverkehrsaktivität im 3. Quartal 2020 und den dadurch wieder vermehrt zur Verfügung stehenden Frachtraum zurückzuführen. Auch im Wirtschaftszweig Speditionen wirken die Einschränkungen durch die Pandemie mit einem Anstieg von 3,6 % gegenüber dem 3. Quartal 2019 nach. Dafür sind starke Preissteigerungen in der Luft- und Seespedition verantwortlich. Dagegen weisen die Bereiche Kraftwagenspeditionen und Bahnspedition (als Teil des Wirtschaftszweigs Speditionen) mit einem Minus von 0,4 % und 0,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal Preisrückgänge auf. Im Bereich Kraftwagenspeditionen ist dies vor allem auf die weiterhin niedrigen Kraftstoffkosten zurückzuführen.Die Erzeugerpreise im Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation sind im 3. Quartal 2020 mit 0,5 % gegenüber dem 3. Quartal 2019 leicht gestiegenDie Preise der einzelnen Wirtschaftszweige dieses Wirtschaftsabschnitts lagen zwischen 0,2 % und 1,1 % über denen des 3. Quartals 2019. Gegenüber dem 2. Quartal 2020 sind keine, beziehungsweise nur moderate Preisentwicklungen in den einzelnen Wirtschaftszweigen zu beobachten.Im Wirtschaftsabschnitt freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen waren die Erzeugerpreise im 3. Quartal 2020 um 2,2 % höher als im 3. Quartal 2019Mit einem Anstieg von 6,7 % gegenüber dem 3. Quartal 2019 lagen die Preise des Wirtschaftszweigs Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Buchführung am deutlichsten über denen des 3. Quartals 2019. Der Preisanstieg ist auf die Anpassung der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) zurückzuführen, welche zum 1. Juli 2020 in Kraft getreten ist.Im Wirtschaftsabschnitt Verwaltungs- und Unterstützungsleistungen lagen die Erzeugerpreise im 3. Quartal 2020 um 2,1 % über denen des 3. Quartals 2019Die höchsten Preisanstiege gegenüber dem 3. Quartal 2019 verzeichneten die Wirtschaftszweige Überlassung von Arbeitskräften (+2,6 %), Wach- und Sicherheitsdienste (+2,7 %), sowie der Wirtschaftszweig Reinigung von Gebäuden, Straßen und Verkehrsmitteln (+1,8 %). Diese Preisentwicklungen ergeben sich u. a. aus geänderten Tarifverträgen in diesen Branchen in den vorangegangenen Quartalen.Die Preise für die Vermittlung von Arbeitskräften lagen auch im 3. Quartal 2020 um 2,0 % unter denen des Vorjahresquartals. Sie waren im 2. Quartal durch starke Lohnrückgänge infolge von Kurzarbeit und Geschäftsschließungen um 4,7 % gegenüber dem 2. Quartal 2019 gesunken. Für die Vermittlung von Arbeitskräften werden häufig Provisionen gezahlt, die sich an den Löhnen der vermittelten Personen orientieren. Die Erholung im 3. Quartal 2020 ist auf das Wiederhochfahren der Wirtschaft nach dem Ende des ersten Lockdowns zurückzuführen.Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zu Erzeugerpreisindizes für Dienstleistungen können über die Tabellen zur Statistik 61311 Erzeugerpreise für Dienstleistungen in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Erzeugerpreise für Dienstleistungen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 4591,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4796126