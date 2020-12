Evotec SE und Alloy Therapeutics, ein Biotechnologieunternehmen, das Wissenschaftler bei ihrer Suche nach besseren Medikamenten unterstützt, haben eine Technologiepartnerschaft zur Erweiterung der Antikörper-Forschungsplattform von Evotec abgeschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung erhält Evotec Zugang zu Alloys ATX-Gx-Maus-Plattform zur best-in-class in vivo Erforschung vollständig humaner monoklonaler Antikörper ("mAb"), die sowohl in ihren eigenen als auch in verpartnerten F+E-Projekten für mehr als 15 Indikationsgebiete zur Anwendung kommt. ATX-Gx umfasst mehrere hochgradig immunkompetente transgene Mausstämme. Es wird erwartet, dass die Integration der ATX-Gx-Technologie in Evotecs bestehende Plattform auf dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...