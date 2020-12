Der heimische Markt konnte sich nicht gegen den europaweiten Trend stemmen und musste den Handel nach vier Gewinntagen in Folge mit einem Minus von 0,4% beenden, für den ATX verblieb auf Wochensicht gesehen aber immer noch ein guter Zuwachs von 3,1%. In den Fokus der Aufmerksamkeit rückte der Ziegelhersteller Wienerberger, der für 250 Millionen Dollar den Fassadenspezialisten Meridian Brick in den USA kauft und damit den Umsatz in Nordamerika auf über 800 Millionen Dollar verdoppeln will, die Anleger sahen diese Transaktion positiv und brachten den Titel 3,7% nach oben. Spitzenreiter des Tages war aber AT&S, nachdem die Erste Group das Kursziel für den Leiterplattenhersteller von 24,2 Euro auf 33,0 Euro angehoben hatte und gleichzeitig die Kaufempfehlung ...

