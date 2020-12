"An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil". Und weil das so ist, suchen viele Marktteilnehmer zunehmend kalkulierbare Produkte. Eine große Rolle spielen dabei Nachhaltigkeitsaspekte. Da machen die Zertifikate keine Ausnahme. Raus aus der Nische des Special-Interest und mitten rein in die vollen Regale. Das Thema Nachhaltigkeit ist längst nicht mehr wegzudenken; das ist gut und richtig so. ...

