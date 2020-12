Zürich (awp) - Die Schweizer Börse wird zum Start in die durch die Weihnachtsfeiertage verkürzte Woche schwächer erwartet. Die Anleger seien verunsichert wegen der Nachrichten über eine ansteckendere Mutation des Coronavirus in Grossbritannien, heisst es am Markt. Damit steige die Gefahr, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...