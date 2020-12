(shareribs.com) Washington 21.12.2020 - Die Netto-Longs auf US-Rohstoffe sind in der letzten Woche leicht reduziert worden. Dies betraf unter anderem Kupfer und Mais Bei Weizen erwartende Marktteilnehmer wieder steigende Preise. Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...