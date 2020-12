Die E-Autobauer Tesla nimmt heute eine weitere wichtige Hürde in der Firmengeschichte. Die Aufnahme in den S&P 500, die bei der Ankündigung bereits für einen Aufschwung gesorgt hatte, wird heute vollzogen. Bereits am Freitag hat große Euphorie geherrscht und den Titel auf ein neues Allzeithoch getrieben. So geht es nun weiter.Heute ist es nun so weit: Die Tesla-Aktie wird in den Aktienindex S&P 500 aufgenommen. Mit über 600 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung gehört der Wert zu den Schwergewichten ...

