DJ Peeroton hilft Obdachlosen in Österreich, um ihren Körper gesund zu versorgen und macht ein Weihnachtsgeschenk - Spende von 18.000 Elexir-Flaschen zur Stärkung des Immunsystems an Österreichs Tafeln

Wien (pts012/21.12.2020/09:30) - Immer mehr bedürftige und obdachlose Menschen in Österreich haben es schwer, sich ausgewogen zu ernähren und damit ihren Körper in der kalten Jahreszeit zu stärken. Gerade im Winter ist ein starkes Immunsystem wichtig, um sich vor Krankheiten zu schützen. Mit einem starken Abwehrsystem macht man es Grippeviren und andere Krankheitserreger schwerer, den Körper zu schwächen. Das auf Sporternährung spezialisierte Wiener Unternehmen Peeroton unterstützt die Österreichischen Tafeln mit 18.000 Flaschen "Elexir" Früchtemix zur Stärkung des Immunsystems. "Wir wollen bedürftigen Menschen in unserem Land helfen, dass sie gesund durch den Winter kommen", so die Peeroton-Geschäftsführer Mag. Reinhard Möseneder, Josef Trippl und Andreas Trippl in einer gemeinsamen Erklärung. Weitere Informationen unter: https://elexir.at

18.000 Flaschen immunstärkendes "Elexir", ein vitaminreicher Früchtemix, für die österreichischen Tafeln:

Die 18.000 Flaschen werden direkt an die unterschiedlichen Bundesländer-Tafeln geliefert, und so erhält die oberösterreichische Tafel 1,2 Paletten. Die Flachgauer Tafel sowie das Rote Kreuz Tirol werden mit je einer Palette versorgt. Die Pannonische Tafel sowie Le+O Caritas und das Rote Kreuz Niederösterreich erhalten für die dortigen Nutzer der Tafel jeweils zwei Paletten mit elexir-Flaschen. Über die Arbeit der Tafeln gibt es Informationen unter https:// dietafeln.at .

Gesund durch den Winter - mit einem starken Immunsystem!

Nicht von ungefähr spendet Peeroton den Tafeln das Vitamin-Frucht-Getränk elexir. "Es stärkt durch den hohen Anteil von Vitamin C und Zink das Immunsystem, regt den Gehirnstoffwechsel an und durch das zugefügte Magnesium, Vitamin B1 sowie Thiamin trägt es zur Verringerung von Müdigkeit bei und sorgt für einen normalen Energiestoffwechsel. Alles in allem ein perfekter Schutz in der kalten Jahreszeit und bei besonderen Belastungen, wie es leider bei den Nutzern der Tafel der Fall ist", so Möseneder über die Auswahl der Spende.

Elexir Happytizer sorgt aufgrund seines L-Tyrosin-Komplexes noch für ein positives Stimmungsgefühl in der kalten Jahreszeit.

elexir - DER ERSTE HAPPYTIZER WELTWEIT ! Das "Elexir" basiert auf natürlichen Inhaltsstoffen, die Grundbasis ist eine Früchte-Cuvee aus Apfel-Trauben-Granatapfelsaft und Holunderbeere, welcher mit hochwertigen Aromen und funktionalen Inhaltsstoffen in einem einzigartigem Verfahren angereichert ist. Ganz ohne Zuckerzusatz.

Neben dem Genuss-Effekt verursacht das durch "Elexir" verstärkte Glückshormon Serotonin die Ausschüttung und Senkung des Adrenalinspiegels, d.h. macht den Kopf frei für Kreativität und beruhigt den Körper und hält ihn trotzdem wach. Durch den hohen Vitamingehalt erfolgt auch eine Unterstützung des Immunsystems. Das Getränk für gehobene Ansprüche - Gehirn-Yoga

- Die natürliche Früchte-Cuveé ohne Alkohol, ganz ohne Zuckerzusatz - Unterstützt das Immunsystem mit hohem Vitamin-C-Anteil und Zink - Gesunder Lebensstil gewinnt zunehmend an Bedeutung - Alkoholfreie Getränke bei gesellschaftlichen Anlässen werden immer salonfähiger - Dabei werden Getränke mit natürlichen Inhaltsstoffen ohne Zuckerzusatz bevorzugt - Süßungsmittel sind dabei nicht erwünscht

Seit über zwei Jahrzehnten forscht und entwickelt Peeroton Sporternährung für Sportler. Peeroton ist unter anderem Partner des ÖOC - Olympic Team Austria, des ÖSV Österreichischer Ski-Verbands, des österreichischen Handballbund ÖHB, des WAC, Austria Wien, den Vienna Capitals, und vielen mehr. Infos zu Nr. 1 Sporternährung mit System unter: https:// peeroton.com/ oder unter https://elexir.at

Aussender: Peeroton GmbH Ansprechpartner: Mag. Reinhard Möseneder Tel.: 0043 664 1811764 E-Mail: Reinhard.moeseneder@peeroton.com Website: www.peeroton.com

