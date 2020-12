Unsere letzte Kommentierung zu USD/JPY überschrieben wir an dieser Stelle mit "Die Entscheidung naht!". Unsere letzte Kommentierung zu USD/JPY überschrieben wir an dieser Stelle mit "Die Entscheidung naht!". Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und eine Entscheidung zeichnet sich in der Tat ab… Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem "[…] Im Ergebnis der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...