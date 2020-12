Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Sichere Staatsanleihen erlitten in der Berichtswoche angesichts der risikofreundlichen Stimmung Kursverluste, so die Experten von Union Investment.Am US-Staatsanleihemarkt sei über die langen Laufzeiten eine leicht steilere Zinskurve zu beobachten gewesen. Der Renditeanstieg am langen Ende der Zinskurve habe bis zu sechs Basispunkte betragen. Ein ähnliches Bild habe der Markt für deutsche Bundesanleihen geboten, dort hätten sich die Renditen um acht (10 Jahre Laufzeit) beziehungsweise zehn Basispunkte (30 Jahre Laufzeit) erhöht. Wenig Effekt habe die Ankündigung des Bundes gehabt, seine Anleihefinanzierung im kommenden Jahr auf einen neuen Rekordwert von etwas über 240 Milliarden Euro zu steigern. Die Finanzagentur werde damit das Emissionsvolumen gegenüber dem Vorjahr um schätzungsweise circa 16 Milliarden Euro erhöhen. ...

